Stiri pe aceeasi tema

- O cercetare la care au participat 500.000 de britanici arata o legatura cu o moarte timpurie pentru cei care isi condimenteaza intotdeauna mancarea cu sare. Cercetatorii au descoperit ca adaugarea permanenta de sare in mancare reduce cu peste doi ani sper

- Lucrurile din Univers sint intr-o continua mișcare. Galaxiile, mai presus de toate, dau dovada de aceste mișcari, rotația lor fiind un aspect crucial in evoluția lor. Acum, astronomii au anunțat ca au masurat o astfel de rotație in cea mai timpurie galaxie de pina acum – lumina acestui obiect provine…

- Un grup de cercetatori are un sfat ce, la prima vedere, nu pare deloc intuitiv: Pune-ți de o parte fecalele și ele ți-ar putea salva viața intr-o buna zi, scrie NBC News. Secretul pentru o viața sanatoasa in viitor ar putea fi, potrivit cercetatorilor, ecosistemul complex care traiește acum in interiorul…

- De cat de mulți bani ar avea nevoie o persoana pentru a duce o „viața absolut ideala”? Cercetatorii resping ideea ca toți oamenii iși doresc sa fie extrem de bogați, insa datele arata ca excepția sunt americanii, mulți dintre care iși doresc miliarde peste miliarde de dolari.

- Speranța de viața depinde foarte mult de anumiți factori externi și interni. Aceasta crește abrupt in toate cazurile pentru cei ce ating pubertatea. Este cunoscut faptul ca masurile de sanatate publica au contribuit la o mare parte a creșterii speranței de viața. Specialiștii au studiat cateva aspecte…

- Emisii puternice de unde radio, care provin de la o galaxie pitica indepartata si care au fost detectate cu ajutorul unui urias radiotelescop din China, le ofera oamenilor de stiinta o noua perspectiva pentru rezolvarea unui „mister cosmic” ce persista de multi ani, transmite miercuri Reuters. De la…

- Neptun și Uranus sunt atat de asemanatoare incat oamenii de știința se refera uneori la aceste planete indepartate și inghețate ca fiind gemene planetare. Dar acești giganți au o mare diferența: culoarea lor, potrivit CNN. Noile observații ale telescoapelor spațiale și terestre au dezvaluit ce se afla…

- Ințelegerea modului in care creierul uman reacționeaza este fascinant. Cand un neuron moare ar putea fi o cheie pentru a descoperi secretele creierului. Mai ales ale celor care stau la baza imbatranirii și a recuperarii din diverse afecțiuni neurologice. Cercetatorii din intreaga lume și-au propus sa…