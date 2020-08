Stiri pe aceeasi tema

- Un mic meteorit poros a cazut în Costa Rica la 23 aprilie 2019, iar în interiorul sau s-ar putea afla „caramizile vietii” - un cocktail de substante organice considerate de oamenii de stiinta necesare pentru aparitia vietii, relateaza Live Science și Agerpres.De dimensiunea…

- Descoperire ingrijoratoare in orașul Braila! Polițiștii au gasit 29 de tone de azotat de amoniu, depozitate necorespunzator. Localnicii se tem acum ca tragedia de la Beirut s-ar putea repeta și la noi in țara!

- În urma cu aproximativ 30.000 de ani, o stea muribunda aflata de cealalta parte a discului Caii Lactee a emis un puternic amestec de raze-X si unde radio, care la data de 28 aprilie 2020 a trecut peste Pamânt, declansând alarma la observatoarele radioastronomice de pretutindeni de…

- Administrația locala și-a propus ca in 5 ani de zile sa asfalteze TOATE strazile de pamant. In aceasta saptamana se lucreza pe doua strazi din Viișoara. Iar de anul viitor se va lucra la trotuare, borduri, etc. Inca de anul trecut, zeci de strazi din municipiu au intrat in reabilitare, fiind asfaltate…

- Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a slujit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel la Huși, cu ocazia hramului istoric al catedralei episcopale din municipiu.In predica rostita, Mitropolitul Teofan a facut referire invațaturile despre viața veșnica din prima Epistola soborniceasca a…

- Ziua Mondiala a Mediului este sarbatorita in fiecare an pe 5 iunie. In acest an este gazduita de Columbia, iar tema este „Biodiversitatea, ca preocupare urgenta, la nivel global”. Incepand cu 1974, Ziua Mondiala a Mediului este sarbatorita in fiecare an pe 5 iunie și este un mijloc prin care Organizația…