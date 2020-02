Descoperire EPOCALĂ a savanților: A fost găsită prima ființă care NU RESPIRĂ Henneguya salminicola, un parazit care se stabilește in țesutul muscular al peștilor, este singurul organism caruia ii lipseste complet secventa genetica dedicata respiratiei ca proces fiziologic. Potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings of the National Academy of Sciences, Henneguya salminicola este singurul organism caruia ii lipseste complet secventa genetica dedicata respiratiei ca proces fiziologic. Savantii spun ca toate celelalte organisme multicelulare de pe Pamant prezinta secvente genetice dedicate respiratiei, informeaza mediafax.ro. Citește și: Victor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

