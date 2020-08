Descoperire despre POARTA de acces pandemic în organismul uman O cercetare efectuata pe esantioane de tesut nazal prelevate chirurgical de la 23 de pacienti, pare sa fi gasit o explicatie pentru faptul ca boala COVID-19 poate provoca pierderea severa a simtului mirosului in absenta altor simptome. Oamenii de știința au ajuns la concluzia ca principala poarta de acces a COVID-19 in organismul uman este nasul. Cercetatorii au realizat un studiu asupra tesutului nazal, incercand sa ințeleaga modul in care persoanele infectate cu noul coronavirus isi pierd simtul mirosului. Studiu relevat in European Respiratory Journal. Astfel, experții au descoperit un nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

