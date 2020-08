Stiri pe aceeasi tema

- Copiii pot fi ''purtatori ascunsi'' ai coronavirusului si pot avea un rol mai mare decat se credea in raspandirea COVID-19, releva un studiu desfasurat in doua spitale din statul american Massachusetts si prezentat joi in revista stiintifica Journal of Pediatrics, relateaza

- M-au surprins incarcaturile virale ridicate pe care le-am observat la copiii de toate varstele, mai ales in primele doua zile de infectie", a declarat Lael Yonker, directoarea Spitalului General din Massachusetts (MGH) si autoarea principala a studiului. Aceasta a remarcat faptu ca incarcaturile…

- Copii pot fi ''purtatori ascunsi'' ai coronavirusului si pot avea un rol mai mare decat se credea in raspandirea COVID-19, releva un studiu desfasurat in doua spitale din statul american Massachusetts si prezentat joi in revista stiintifica Journal of Pediatrics, relateaza agentia EFE.…

- Copiii pot fi „purtatori ascunsi” ai coronavirusului si pot avea un rol mai mare decat se credea in raspandirea COVID-19, releva un studiu desfasurat in doua spitale din statul american Massachusetts si prezentat joi in revista stiintifica Journal of Pediatrics. Potrivit datelor studiului, un copil…

- Melbourne, al doilea cel mai mare oras din Australia, aflat deja sub un ordin ca oamenii sa stea acasa, nu reuseste sa tina boala sub control, iar numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus a atins un nivel record saptamana trecuta. Duminica, statul Victoria a raportat 671 de cazuri de infectii,…

- Prin urmare, cei mici ar putea fi surse importante de propagare a coronavirusului, conform studiului publicat in revista medicala JAMA Pediatrics, o ipoteza care merge impotriva discursului oficial actual. Citeste si: Majoritatea pacientilor vindecati de Covid-19 raman cu probleme cardiovasculare.…

- Au existat multe confuzii și dezbateri cu privire la impactul coronavirusului asupra copiilor și rolul lor ca purtatori potențiali. Copiii sunt susceptibili sa dezvolte simptome ușoare sau deloc și astfel ei sunt adesea excluși din studiile clinice și din datele colectate din centrele de testare. Insa…

- Jurnalista Digi24 Carla Tanasie i-a luat un interviu Alidei Moise, șefa secției ATI de la Spitalul Gerota, pe care a anuntat-o gresit ca fiind primul medic ucis de coronavirus."Sunteți doctorul despre care la un moment dat s-a știut pentru 20 de minute ca ați pierdut lupta cu aceasta boala. Am spus…