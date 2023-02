Stiri pe aceeasi tema

In Irak, arheologii au scos la iveala ramașițele unui palat sumerian vechi de aproape 4.500 de ani și ale unui templu dedicat zeului Ninurta.

In ultimii ani, pasionatii de automobile vechi au inceput sa-si indrepte tot mai des atentia si catre celebra Dacie. Astfel, din ce in ce mai mulți colectionari cauta sa achizitioneze si sa restaureze modele vechi ale acestei marci.

Arheologii au descoperit o taverna in Irak, care a fost construita in 2700 i.Hr. Cercetatorii au descoperit ca taverna a fost imparțita intr-o zona de luat masa in aer liber și o camera cu banci și o soba, potrivit CNN. In aceasta camera au gasit mancare ramasa și chiar ustensile antice.

Echipa italiana Napoli a invins duminica seara, pe teren propriu, formatia AS Roma, scor 2-1, in etapa a 20-a din Serie A.

Arheologii Muzeului National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca au descoperit in zona centrala a orasului un drum roman, care s-a pastrat in conditii bune de 2.000 de ani.

Zona in care au fost gasite ramașițele este predispusa la tsunami, ceea ce ar avea sens, deoarece Poseidon este zeul tsunami-urilor, informeaza The Jerusalem Post.

Mai multe oua de strut, vechi de peste 4.000 de ani, au fost descoperite langa o vatra antica din Israel. Autoritatile israeliene din domeniul antichitatilor au declarat ca ouale au fost descoperite intr-o asezare preistorica din desertul Negev, transmite Rador.

Arheologii au descoperit 14 varfuri de sageata cu tija pe santierul de excavare Cooper's Field din vestul Idaho, datate din urma cu 13.200 - 16.000 de ani.