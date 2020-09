Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat ce școli nu se deschid de la 14 septembrie, atucni cand ar trebui sa inceapa noul an școlar 2020-2021. Vedeți un pic mai jos harta cu localitatile care sunt in zona rosie sau galbena, precum si lista localitatilor. In atenția parinților. Ce școli NU se deschid de la 14…

- Primele camioane de transport international de marfuri au tranzitat noul punct de trecere a frontierei cu bacul, de la Isaccea Tranzitarea punctului de trecere a frontierei se realizeaza operativ, fara timpi de asteptare suplimentara Acest punct de frontiera dintre Romania si Ucraina face legatura cu…

- Este stare de alerta in serviciile noastre secrete, așa cum nu a mai fost de multa vreme! Mai ales ca, așa dupa cum dezvaluiam cu puțina vreme in urma, la București deja exista ”indicii temeinice” ca autoritațile de la Kiev, in frunte cu chiar serviciile secrete ucrainene incearca sa atraga Romania…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis vineri ca a fost prelungita cu 10 zile obligativitatea supravegherii medicale si autoizolarii pentru o perioada de 14 zile pentru persoanele care intra in Italia si care s-au aflat in Romania sau au tranzitat tara noastra. Exceptie de la aceasta masura fac…

- Consilierul independent Adrian Orza va fi susținut la alegerile locale din toamna, in cursa pentru Primaria Timișoara, de Partidul Republican din Romania in cadrul unei alianțe administrative. „Timisoara a fost, in 1989, promotoarea schimbarii si astfel vrem si noi sa dam semnalul pentru schimbare de…

- Ieri, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 574 din 1 iulie 2020 a fost publicata Hotararea nr. 24 2020 pentru infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta.Obiectivele Comisiei de ancheta sunt urmatoarele:a analiza fundamentarii si…

- Procentul romanilor care prefera sa achiziționeze polițe de asigurare prin intermediul instrumentelor online s-a dublat fața de anul trecut, arata rezultatele Barometrului UNSAR-IRES privind “Percepția riscului și cultura asigurarilor in Romania”. Cu toate acestea, cei mai mulți romani continua sa prefere…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un moment in care PSD se afla in plina glorie, guvernand la propriu sub conducerea lui Victor Ponta, un cunoscut in general bine informat din zona serviciilor secrete mi-a furnizat o informație șoc. Fusese luata decizia destructurarii PSD. „De catre cine?”, am intrebat.…