Descoperire cutremurătoare. Tânără găsită cu venele tăiate într-un hotel. Vezi ce a făcut camerista care a găsit-o Descoperire cutremuratoare. Tanara gasita cu venele taiate intr-un hotel. Vezi ce a facut camerista care a gasit-o A gasit-o pe fata cu capul in perna și intr-o balta de sange. Iși taiase venele. Era conștienta, avea toate funcțiile vitale cand au luat-o cei de la ambulanța”, a declarat un martor, potrivit site-ului buzoienii.ro . O tanara a fost gasita cu venele taiate intr-un hotel din Buzau. O camerista a fost cea care a salvat-o: „Era cu capul in perna, intr-o balta de sange!”, a spus un martor. „E vorba de o fata de 31 de ani din Rm. Sarat. Am ințeles de la cineva de la hotel ca era cazata… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara cazata intr-o camera de la etajul unu al hotelului din fața Garii CFR Buzau a incercat sa-și ia viața. O camerista care a gasit-o cu venele taiate a sunat la 112. O femeie in varsta de 35 de ani, din Ramnicu Sarat, a incercat sa se sinucida taindu-și venele intr-o camera de hotel de la gara.…

- O tanara a fost gasita cu venele taiate intr-un hotel din Buzau. O camerista a salvat-o: ”Era cu capul in perna, intr-o balta de sange!”, a anunțat site-ul buzoienii.ro . Hotelul „Bucegi” din Buzau a fost scena unei incercari de suicid. O tanara a fost descoperita intr-o balta de sange, cu venele taiate.…

- Tentativa de suicid la Hotelul Bucegi din vecinatatea garii CFR. O tanara cazata intr-o camera de la etajul unu a incercat sa-și ia viața. O camerista a gasit-o cu venele taiate și a sunat la 112. O ambulanța a transportat-o pe tanara la spital iar polițiștii fac cercetari la fața locului. Tanara, care…

- Descoperire arheologica de proportii in Romania. O echipa mixta romano-germana care face sapaturi la Santana, in judetul Arad, a dat peste o mare cetate din epoca bronzului, o fortificație care se intinde pe 90 de hectare.

- Descoperire macabra, facuta in urma cu puțin timp, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. Un barbat in varsta de 52 de ani a fost gasit decedat intr-o mașina parcata pe marginea drumului, pe tronsonul cuprins intre Dedeman și Fabrica de Bere. Este vorba despre un autoturissm Skoda Fabia inmatriculat…

- La cinci zile dupa ce i s-a facut rau in curtea casei, unde a cazut și s-a lovit puternic la cap, Anca Pandrea se intoarce astazi acasa. In cadrul unui nou interviu, actrița a facut dezvaluiri despre zilele petrecute in spital. Din nefericire, medicii i-au dat vești proaste. Citește și: Anca Pandrea…

- Actrița Anca Pandrea (72 de ani) a fost internata, joi seara (27 iunie), la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident. Potrivit mediafax.ro, vecinii au gasit-o cazuta in locuința sa, plina de sange. Se pare ca actrița a cazut și și-a spart capul, dar acum se simte…

- Clipe de groaza pentru Anca Pandrea (72 de ani)! Actrița a suferit un accident joi seara (28 iunie). Vecinii ei au gasit-o plina de sange in curtea ei și au sunat imediat la 112. Se pare ca inainte de asta, vaduva lui Iurie Darie ar fi fost prezenta la un eveniment cultural, unde nu s-a simțit prea…