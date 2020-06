Stiri pe aceeasi tema

- A pus viata chisinauienilor in pericol! Un conducator auto in stare de ebrietate a fost observat pe strazile Capitalei de niște cetațeni, care au sesizat imediat poliția la numarul unic 112.

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru deșeurile medicale aruncate periculoase langa București. Se ancheteaza sursa de proveniența a acestora. Se pare ca nu provin de la un spital din zona, ci de la mai multe spitale aflate pe raza municipiului București. Zeci de saci cu seringi, perfuzii și alte…

- Este alerta la Sintești, acolo unde Garda de Mediu și Poliția au descins pentru a gasi persoanele care ard gunoaie și produc poluare atat de puternica incat se resimte și in București. Problema arderii deșeurilor este una cu impact extrem de mare asupra calitații aerului, așa ca autoritațile sunt…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda au descoperit un cetatean roman care detinea peste 60 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 03.05.2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda, aflandu-se in exercitarea…

- Doar 24 de ore! Atat a durat vitejia primarului Orșovei, Stoica Marius Simion, in scandalul salubrizarii municipiului (declarații video, deasupra!). Daca ieri trimitea adrese catre operatorul de salubritate, conform carora nu mai deconta, decat dupa pofte, serviciile prestate, astazi primarul a fost…

- Garda de Mediu a prezentat, joi, principalele surse de poluare din Bucuresti, dupa ce statiile de monitorizare au inregistrat depasiri ale concentratiilor admise pentru indicatorul PM 10, in perioada 20 - 22 martie. Aceste cauze sunt activitatile industriale, traficul rutier, incalzirea rezidentiala,…

- Parcurile Lumea Copiilor și Orașelul Copiilor, precum și cele aproximativ 250 de locuri de joaca de langa blocurile din Sectorul 4 au fost inchise, la decizia primariei, in incercarea de a-i determina pe oameni sa nu mai iasa in spațiile de recreere.„Pentru implementarea exigențelorcuprinse in ordonanța…

- Politistii de frontiera, sub coordonarea procurorului din cadrul Curtii de Apel, au identificat marti, in zona de sud a Portului Constanta, inca un container incarcat cu deseuri casnice expediat din Marea Britanie catre firma din Bucuresti ce facuse alte 25 de importuri asemanatoare, informeaza Garda…