Un nou studiu despre caracatite, efectuat in Brazilia, a demonstrat ca acestea experimenteaza cel putin doua faze majore de somn, similare oamenilor si ar putea avea, de asemenea, vise. Potrivit BBC, in timpul somnului profund, care dureaza in jur de sapte minute, caracatitele raman nemiscate, cu pielea decolorata si pupilele contractate. In aproximativ 40 de secunde de somn activ, ele isi schimba culoarea si isi misca ochii, in timp ce isi contracta tentaculele. Pentru realizarea noului studiu, cercetatorii au analizat in laborator o specie denumita Octopus insularis. Acestia au descoperit ca…