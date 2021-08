Stiri pe aceeasi tema

- Balenele albastre, cele mai mari mamifere din lume, au revenit in largul coastelor Spaniei ale Oceanului Atlantic dupa o absenta de peste 40 de ani, un fenomen ingrijorator potrivit expertilor, care se tem ca schimbarile climatice determina intoarcerea exemplarelor acestei specii in locul unde au fost…

- Centrul britanic pentru operatiuni maritime comerciale (United Kingdom Maritime Trade Operations - UKMTO) a anuntat marti ca are cunostinta de un ''incident'' care este in desfasurare in largul coastelor orasului Fujairah din Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit Reuters. …

- Un roman membru al echipajului petrolierului Mercer Street aflat in Marea Arabiei, in largul coastelor Omanului, a fost ucis intr-un atac asupra navei, alaturi de un altul britanic, a anuntat vineri intr-un comunicat compania israeliana Zodiac Maritime care administreaza vasul, informeaza Reuters.…

- Un petrolier fara incarcatura la bord a fost atacat joi in largul coastelor Sultanatului Oman. Potrivit site-ului de operatiuni maritime britanice UKMTO, un organism de lupta impotriva pirateriei, subordonat Royal Navy, atacul a fost semnalat joi seara, la circa 152 mile marine (280 km) de coastele…

- Duminica, fostul șef al Partidului Libertații din Austria (Freiheitliche Partei Osterreichs – FPO), Heinz-Christian Strache, a scapat de un incendiu puternic pe un iaht in timpul unui tur cu barca in largul Croației. Pe drumul spre casa de la Biograd, nava a luat foc dar toate persoanele aflate la…

- O asezare umana cu o vechime de aproximativ 6.000 de ani a fost descoperita de arheologi pe o insula aflata in largul coastelor Croatiei, informeaza joi Reuters. Arheologul Mate Parica examina imagini obtinute din satelit care prezentau litoralul croat in momentul in care remarcat un detaliu…

