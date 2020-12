Stiri pe aceeasi tema

- Sapaturile arheologice desfasurate, in aceasta toamna, de Muzeul National al Banatului in situl Cetatii medievale Jdioara au scos la iveala urmele unei cladiri dacice cu fundatie din piatra, dar si alte relicve, mai ales din ceramica. "Prima campanie de sapaturi sistematice s-a desfasurat la sfarsitul…

- Polițiștii au confiscat, in ultima luna, peste 32 de tone de articole pirotehnice, dupa verificari a sute de piețe, targuri sau centre comerciale. Politia Romana a inceput, in 23 noiembrie, actiunea nationala „Foc de artificii”, iar pana in 17 decembrie au fost controale la 322 de persoane fizice si…

- Cat de grabiți suntem cand vizitam un muzeu? De cate ori ne propunem sa vedem atent o lucrare anume? Și mai important, poate, de cate ori ne propunem sa revedem o lucrare? Cand am stat ultima oara pe indelete in fața unei lucrari de arta, interogand-o nemilos și interogandu-ne fara menajamente? Muzeul…

- Catalin Drula, deputat USR de Timiș, Nicu Falcoi, senator USR de Timiș, și Cristian Moș, președinte USR Timiș, au votat duminica dimineața la secția 23 amenajata la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Calea Aradului. „Votul s-a desfașurat in condiții foarte bune.…

- Un sistem ingenios folosit timp de patru decenii, pentru aprovizionarea orasului Alba Iulia cu apa potabila. Apeductul considerat de istorici primul din Transilvania a fost folosit timp de patru decenii, pentru aprovizionarea orasului Alba Iulia cu apa. Alba Iulia medievala a cunoscut o dezvoltare…

- Aparatura moderna, de ultima generație, este folosita de specialiștii Muzeului Național al Banatului pentru a restaura și pune in prim plan exponate extrem de valoroase. O parte dintre ustensilele folosite in proces sunt asemanatoare cu cele folosite de cei de la NASA. In cadrul Sectorulului de Restaurare…

- Timișoara va fi pentru cateva zile capitala artei vizuale satirice și a caricaturii. In perioada 16 octombrie – 10 noiembrie, Muzeul Național al Banatului in parteneriat cu Fundația Popa’S, Consiliul Județean Timiș și Uniunea Artiștilor Plastici din Romania organizeaza cea de-a VIII-a ediție a Salonului…