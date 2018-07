Stiri pe aceeasi tema

- Seismul care a devastat centrul Mexicului pe 19 septembrie a permis descoperirea ruinelor unui templu dedicat lui Tlaloc, zeul aztec al ploii, fertilitatii si al apei, in interiorul piramidei Teopanzolco, din statul central mexican Morelos, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Pe 19 septembrie, la sfarsitul dupa-amiezii, un cutremur cu magnitudinea 7,1, al carui epicentru a fost localizat intre statele Morelos si Puebla, a zguduit centrul Mexicului, provocand 369 de decese, majoritatea in capitala.

- Un nou sit arheologic a fost descoperit langa satul Costești din raionul Ialoveni. Ploile de ieri au scos la suprafata cateva morminte care, potrivit primelor concluzii, dateaza din secolul XIV. Fragmentele de oase au fost gasite de trecatori care au anunțat poliția.

- Excavarile din Civita Giuliana, zona aflata în nordul orasului antic roman Pompeii, distrus în urma unei eruptii vulcanice acum aproape 2.000 de ani, au scos la iveala un grajd de cai cu ramasitele complete ale unui cal. Utilizînd aceeasi metoda care le-a permis sa…

- Dezamagire pentru arheologi, dar și anunț final dupa cercetari care au durat ani intregi: in mormantul faraonului Tutankhamon nu exista camere secrete! Este rezultatul unui studiu realizat de o echipa de italieni și finanțat de guvernul egiptean.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat un nou cutremur in aceasta dimineata, la ora 04:57. Potrivit seismologilor, seismul s a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau si a avut magnitudinea de 2.5 pe scara Richter, la adancimea de 123km.Cutremurul…

- Un cutremur a zguduit Romania in seara zilei de 25 aprilie, la ora 20.15 minute. Cutremurul a fost localizat in zona seismica Vrancea. Cutremurul resimțit și in București a avut loc in zona Vrancea. Acesta a avut o magnitudine de 5 grade pe scara Richter. Ora exacta a acestui seism a fost 20.15:47.…

- Descoperire uluitoare in Egipt! In timp ce faceau o serie de sapaturi, arheologii au dat peste ceva impresionant, totul la doar cațiva pași de locul prin care se plimba milioane de turiști in fiecare an! Ce secret a ieșit acum la iveala?