Stiri pe aceeasi tema

- Gustari romane antice au fost gasite in sapaturile de la Colosseum. Se pare ca spectatorii din arena de gladiatori din Roma consumau masline, fructe și nuci in timpul evenimentelor sangeroase, au descoperit arheologii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un studiu de un an asupra sistemului de canalizare de sub Coloseumul de la Roma a scos la lumina fragmente de oase de urși și feline mari, animale care au fost probabil folosite in lupte sau ca prada pentru jocuri de vanatoare in arena romana, au anunțat arheologii, potrivit Reuters. De asemenea, ei…

- Spectatorii de la Colosseum, vechea arena de gladiatori din Roma, s-ar putea sa fi savurat gustari din masline, fructe și nuci, au descoperit arheologii, conform BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Lucrarile de restaurare desfașurate la Manastirea Tismana le-au rezervat experților numeroase surprize. Aceștia au facut descoperiri importante in incinta sfantului lacaș, printre care și o așezare din Epoca fierului, veche de 2.500 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Serviciul de securitate ucrainean afirma ca un soldat rus capturat in timpul luptelor in regiunea Herson, in aceasta luna, ar avea legatura cu atrocitatile petrecute la Bucea, langa Kiev, in martie, potrivit CNN. Agentia a sustinut, luni, intr-o declaratie, ca soldatul capturat, impreuna cu alti militari…

- Din cauza condițiilor meteo, precipitații și temperaturi scazute ce duc la apariția poleiului pe timpul nopții, SDN Targu-Jiu a decis ca accesul pe sectorul cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului, de pe DN 67C, se va face in intervalul orar 10⁰⁰-17⁰⁰. In zona montana inalta a nins in ultimele zile.…

- Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila Boldesti a gazduit, astazi, festivitatea de acordare a primului grad militar elevilor promoției 2022 , calificarea "maistru militar clasa a IV- a" și "sergent major" Timpul alocat pregatirii de specialitate si rigoarea manifestata de profesorii acestei…

- Petronela Lecolici - tanara care vineri a pus pe jar poliția din Ilfov dupa ce a afirmat ca agenții din Ciorogarla și din Bolintin ar fi refuzat sa-i inregistreze plangerile impotriva fostului iubit, un condamnat care ar fi protejat de autoritațile locale – a fost prinsa cu minciuna.