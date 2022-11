Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29 octombrie 2022, ora 13.00, in fața Porții IV a Cetații Bastionare Alba Carolina, Garda Apulum va susține un spectacol de reconstituire istorica antica. Evenimentul marcheaza aniversarea a 10 ani de cand trupa de voluntari albaiulieni, care compun formațiunile Legiunea XIII Gemina, Ludus…

- Alba Iulia, orașul simbolic al Unirii a avut in urma cu 100 de ani inca un rol important: acela de oraș al Incoronarii Regilor Romaniei Mari, Ferdinand și Maria. Un rol nou pe care și l-a jucat cu succes și care a adaugat istoriei locului inca un simbol, prin prezența unor oaspeți „de poveste”. S-au…

- Joi, 6 octombrie 2022, ora 11:00, in Alba Iulia, la Sala Unirii, va fi vernisat exponatul lunii octombrie: o camașa de matase care a aparținut regelui Ferdinand I (1925). Achiziționata in anul 1925 de la firma „Jean Bally – Tailleur & Chemisier”, care iși avea sediul in București, pe Calea Victoriei,…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizeaza la Aiud o prezentare cu reconstituire istorica a momentului Incoronarii de la 15 octombrie 1922. Prezentarea consta intr-o reprezentație de tip reenactment, cu aproximativ 15 personaje, dintre care centrale sunt regele Ferdinand și regina Maria. „Povestea…

- Vineri, 23 septembrie 2022, de la ora 18.00, va avea loc ultima reprezentatie din acest sezon a Garzii Apulum. Astfel, reenactorii albaiulieni care dau viața Legiunii XIII Gemina, trupei de daci Lupii Apoulonului și gladiatorilor din Ludusul Apulensis, incheie cu aceasta a 23 reprezentație un sezon,…

- 8 septembrie| Alba Iulia ar putea implementa un parc arheologic. Conferința Interreg DTP ARCHEODANUBE, la Muzeul Unirii 8 septembrie| Alba Iulia ar putea implementa un parc arheologic. Conferința Interreg DTP ARCHEODANUBE, la Muzeul Unirii Joi, 8.09.2022, incepand cu ora 10.00, la Muzeul Național al…

- Vineri, 19 august 2022, incepand cu ora 18.30, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș va avea loc vernisajul expoziției temporare „Vremuri și bani… Din colecția numismatica a muzeului din Sebeș”. Expoziția, organizata in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prezinta publicului o parte…

- VINERI: Vernisajul expoziției „De la artefactul istoric la reenactmentul istoric”, la Muzeul din Alba Iulia Vineri, 12 august, de la ora 16:00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, in deschiderea celei de a IX-a ediție a Festivalului Roman Apulum. Traianus Optimus Princeps, va fi vernisata expoziția…