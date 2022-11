Descoperire arheologică: Se pare că spectatorii din Colosseum primeau gustări în timpul luptelor cu gladiatori Gustari romane antice au fost gasite in sapaturile de la Colosseum. Se pare ca spectatorii din arena de gladiatori din Roma consumau masline, fructe și nuci in timpul evenimentelor sangeroase, au descoperit arheologii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

