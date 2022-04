Stiri pe aceeasi tema

- Unele instituții publice din țara au decis sa arboreze steagul ucrainean, in semn de solidaritate, iar asta a alimentat discuții aprinse pe rețelele sociale. Manuela Boatca, profesoara de macrosociologie la Universitatea din Freiburg, Germania, și Alina Pavelescu, istoric și director-adjunct la Arhivele…

- Descoperire de-a dreptul macabra in Buzau! In cursul zilei de astazi, peste o suta de pisici au fost gasite moarte in cel mai mare parc din oraș. Este vorba despre parcul Cring din municipiul Buzau. Iata care sunt primele ipoteze luate in calcul de catre oamenii legii care se ocupa de acest caz!

- Mai multe morminte si un sarcofag de plumb datind probabil din secolul al XIV-lea au fost descoperite in timpul unor sapaturi arheologice desfasurate inainte de lucrarile de reconstructie a flesei catedralei Notre-Dame din Paris, a anuntat luni Ministerul Culturii din Franta, informeaza Noi.md cu referire…

- DESCOPERIRE arheologica langa Transalpina de Apuseni: S-a gasit un cimitir vechi de 5000 de ani DESCOPERIRE arheologica langa Transalpina de Apuseni: S-a gasit un cimitir vechi de 5000 de ani Intr-un peisaj natural spectaculos, la cateva sute de metri de Transalpina de Apuseni, arheologi de la Muzeul…

- Razboiul din Ucraina afecteaza intreaga Europa. Starea de spirit impotriva Rusiei se schimba, dupa cum se exprima un client Kaufland. El cere ceea ce mulți alții insista și ei, un boicot al produselor rusești. Cu aceasta el se confrunta cu Kaufland, cel puțin in Germania, in aceste zile tulburi. Kaufland:…

- Fotbalistul ucrainean Vasil Kravets, legitimat la Sporting Gijon, a declarat ca vrea sa lupte pentru tara sa, el precizand ca presedintele rus Vladimir Putin este vinovat pentru ce se intampla, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Retailerul german Lidl face ce face, și reușește sa-și surprinda clienții. Dar, din pacate, nu intotdeauna o face și la modul pozitiv. Recent, in magazinele din Germania, au fost puse la vanzare o gama de produse, care s-au dovedit a fi neconforme. Astfel ca, retailerul a fost nevoit sa-și anunțe clienții…

- Idee inedita pentru promovarea vaccinarii impotriva COVID. Un cioban din Germania a mobilizat 700 de oi și capre pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze. Animalele au fost aranjate in forma unei seringi de aproximativ 330 de metri, pe un camp, in apropiere de Hamburg.