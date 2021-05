Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii israelieni au descoperit o specie marina numita ascidii, care este capabila sa isi regenereze toate organele, chiar si atunci cand un exemplar este disecat in trei fragmente, a anuntat luni Universitatea din Tel Aviv, citata de Xinhua, informeaza Agerpres.Constatarile fac parte dintr-un…

- O echipa de cercetatori israelieni si americani a detectat pentru prima data in Israel tulpina de coronavirus care infecteaza caii, a anuntat joi Universitatea Ebraica din Ierusalim (HUJI), relateaza Xinhua. Tulpina de coronavirus, numita Equine coronavirus (ECoV) ataca sistemul digestiv al…

- Deșeurile aruncate in ape au un efect devastator asupra peștilor. Potrivit UNEP, in fiecare an, aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung in ocean, iar microplasticul s-a dovedit a fi nociv pentru speciile de pesti din Noua Zeelanda. Potrivit cercetarilor Institutului National de Cercetare a Apei…

- Unele dintre primele cercetari asupra modului in care microplasticul afecteaza speciile de pesti din Noua Zeelanda au dezvaluit ca microparticulele de plastic isi pot croi drum prin mucoasa intestinala ajungand in tesutul muscular al pestilor, a anuntat Institutul National de Cercetare a Apei si Atmosferei…

- Hranirea vacilor cu alge marine dintr-o specie din Australia s-a dovedit ca poate reduce considerabil emisiile de metan de la acestea, a constatat o echipa internationala de oameni de stiinta, relateaza Xinhua. Studiul, care a fost publicat joi de Organizatia pentru Cercetare Stiintifica…

- Oamenii de știința egipteni au stabilit ca un faraon a murit în batalie dupa ce au radiografiat mumia sa de peste 3600 de ani vechime, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Frontiers of Medicine, relateaza AFP și The Times. Senakhtenre Tao, poreclit „Curajosul”,…

- Un studiu realizat de Universitatea din Singapore arata ca testele de saliva pentru coronavirus ar fi mai sensibile decat cele nazofaringiene. Acest studiu a fost realizat pe mai mult de 5.500 de angajați ai Universitații din Padova. Testele din saliva pentru coronavirus ar fi mai sensibile decat cele…