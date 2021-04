Stiri pe aceeasi tema

- Diminețile la Dunare sunt invaluite intr-o ceața laptoasa, care se risipește imediat ce soarele iși face curaj sa se oglindeasca in luciul apei. Ne așteapta o zi lunga. La fel de lunga ca linia de granița pe care Dunarea o traseaza intre noi și Bulgaria. Ne luam adio de la malul sarbesc și dam pereții…

- Este suficient sa-ți aduci aminte de modul in care era definita țara noastra la lecțiile de istorie sau geografie (spațiul carpato-danubiano-pontic) ca sa ințelegi importanța Dunarii pentru Romania. Este Nilul roditor pentru deșertul Egiptului și Amazonul care insuflețește America de Sud. Știm ca Dunarea…

- Gruparea era implicata in transportul de droguri de mare risc pe cale maritima, pana in apele teritoriale romanesti, respectiv Marea Neagra ndash; Delta Dunarii cu destinatie finala tari din Balcanii de Vest, dar si tari din Europa de Vest, Olanda, Belgia si SpaniaJudecatorii de la Tribunalul Tulcea…

- ​Mercedes - Benz a prezentat prima sa limuzina complet electrica, EQS, un model care va fi lansat în a doua parte a anului în Europa, va costa peste 100.000 de euro și are și o varianta în care autonomia promisa este de 770 km. Pe noua platforma germanii vor lansa și SUV-uri electrice.…

- “In aceasta perioada, cele mai cautate vacante sunt vacantele de tip charter in destinatii exotice. As mentiona aici, in ordinea preferintelor: Kenya, Maldive, Republica Dominicana si mai nou, abia lansat, noul nostru charter cu destinatia Seychelles, un produs premium operat in premiera in Romania…

- Mașina electrica dezvoltata de Fisker impreuna cu Foxconn Technology Group, care asambleaza iPhone pentru Apple, va fi una accesibila, cu cinci locuri, care va avea aceaași ținta larga ca public, pe care o au Mini și Volkswagen Beetle. Fisker și compania taiwaneza Foxconn au anunțat miercuri un parteneriat…

- Migrația pasarilor a fost surprinsa in Parcul Național Defileul Jiului. Cintezele de iarna au fost observate pe cer. Potrivit specialiștilor, cintezele de iarna, pleaca primavara in zonele din Rusia de Nord sau in Peninsula Scandinava. „Unul din principalele culoare de migrație a pasarilor,…