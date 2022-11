Descoperă Visit Turda – aplicația oficială a municipiului nostru! Toate evenimentele notabile din orașul nostru dar și activitațile și recomandarile importante sunt detaliate in aplicație. De asemenea, sunt oferite informații despre unitați de cazare, facilitați gastronomice, posibilitați de agrement, evenimente culturale, transport și alte servicii utile atat turiștilor cat și turdenilor. In aplicația Visit Turda vei gasi toate lucrurile faine despre orașul nostru. Te [...] Articolul Descopera Visit Turda – aplicația oficiala a municipiului nostru! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

