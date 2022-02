Stiri pe aceeasi tema

- Daca vom cauta in DEX definiția eroului, vom gasi urmatoarea explicație: „persoana care se distinge prin vitejie și prin curaj excepțional”. Insa, daca ne uitam la cei de langa noi vom vedea un alt tip de eroi: cei care cred in schimbarea in bine, dar o și reprezinta si dedica timp pentru activitați…

- George Simion, liderul AUR, a anunțat, sambata, la Timișoara, ca gruparea pe care o conduce va ridica un monument la Popești Leordeni, la gura de canal unde a fost aruncata cenușa celor 43 de timișoreni omorați de regimul comunist in Decembrie 1989, in Revoluție. Dar, realitatea este ca acolo exista…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, fotografa Patricia Marina Toma povestește despre „Ultimele femei cu chischineu”, proiectul ei de „arhivare a colecțiilor de baticuri ale doamnelor din mediul rural și a poveștilor lor”, despre semnificația baticului pentru femeile in varsta din satele din Ardeal,…

- Lugojenii i-au comemorat luni pe cei trei eroi martiri ai Lugojului care si-au dat viata pentru libertate. Pentru al doilea an consecutiv, pandemia a facut ca manifestarile dedicate eroilor lugojeni sa se desfasoare in liniste. Asociatiile de revolutionari, institutiile publice, dar si partidele politice…

- Șase fotoreporteri din Timișoara vor expune in cadrul unei expoziții gazduite in Parcul Craciunului organizat la Muzeul Satului. Evenimentul va avea loc intre 4 și 23 decembrie. Cei care vor ajunge aici vor putea vedea 36 de instantanee surprinzatoare ”capturare” de Constantin Duma, Adrian Piclișan,…

- The 90`s are calling, in Iulius Town! Daca toamna a venit la pachet cu o stare nostalgica sau pur și simplu vrei sa retraiești momente din adolescența ta, poți merge in Iulius Mall, unde inca se desfașoara Muzeul Pop-Up Generația Millennials. Expoziția este o premiera in Romania și poți sa descoperi…

- Unele vedete de la noi au primit lecții dure de la viața. Care sunt persoanele publice din Romania care și-au pierdut partenerul de viața intr-un mod tragic? Poveștile lor au emoționat pe toata lumea. Vedete din Romania cu povești sfașietoare: și-au pierdut partenerul de viața Unii ar crede ca vedetele…