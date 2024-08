Stiri pe aceeasi tema

- Planificarea unei vacanțe perfecte poate fi o provocare, dar Seascape Villa face acest lucru mult mai ușor. Situata intre Eforie Nord și Eforie Sud, aceasta vila de lux ofera toate facilitațile necesare pentru o vacanța memorabila alaturi de familie sau prieteni. Cu un peisaj impresionant și facilitați…

- Va fi din nou distracție la galop la Runcu, pe dealul Varf la In, unde in perioada 14-16 iunie, va avea loc Haidook Summer Fest, eveniment ajuns la cea de-a 8-a ediție. Este un festival cu și despre cai, in mijlocul naturii, la poalele Munților Leaota. Pe durata festivalului vor avea loc spectacole…

- Cele trei persoane, care aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventiva, au fost aduse vineri seara in Romania, na din Germania și doa din Italia, anunța Poliția Romana.Din Germania a fost adus un barbat, de 33 de ani, domiciliat…

- 14 nepalezi au fost depistați de autoritați muncind la negru in județul Dambovița. Aceștia au fost descoperiți de polițiști in comuna Runcu, desfașurand activitați in domeniul construcțiilor, la o societate comerciala, fara a avea drept legal de munca pe teritoriul Romaniei. 10 dintre aceștia aveau…

- Un medic din București ar fi facut o greșeala fatala care a dus la moartea unei femei de 73 de ani. In urma unei operații ce a avut loc pe 5 decembrie 2022, a uitat o compresa in abomenul sau, fapt ce a dus la septicemie. In prezent, cadrul medical este cercetar pentru omor din culpa.

- Echipa PSD Dambovița a fost alaturi de dambovițenii din cele doua municipii și cele cinci orașe ale județului. A inceput ziua la Moreni, a continuat-o la Targoviște și Pucioasa, dupa-amiaza a ajuns la Fieni, Racari și Titu, seara fiind dedicata orașului Gaești. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan…

- S-a decis! Finala Cupei Romaniei – faza județeana se va disputa pe cel mai modern stadion din Dambovița, fiind vorba de arena ,,Eugen Popescu” din Targoviște. Ultimul act al Cupei se va consuma de Ziua Copilului, sambata, 1 iunie, și le va pune fața in fața pe Recolta Gura Șuții (campioana en-titre…

- Comuna Salcioara, amplasata intr-un cadru natural pitoresc din județul Dambovița, iși consolideaza poziția ca un model al standardelor europene in materie de infrastructura și servicii publice. Sub conducerea primarului Valentin Parvu, administrația locala a angajat o serie de proiecte ambițioase menite…