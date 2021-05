Stiri pe aceeasi tema

- Vara a venit parca mai repede decat ne așteptam, așa ca noua piesa de la THE CUBE GUYS impreuna cu vocea lui MANDY SMITH ne trimite direct in cele mai exotice vibe-uri. O plaja plina de șezlonguri pe o insula superba, cateva cocktail-uri cu umbreluțe și o muzica ambientala antrenanta. Iți suna cunoscut,…

- "In Romania avem 55.000 de doctori. Din acestia, 29.000 de medici sunt concentrati in Bucuresti - 15.000 si in cinci judete - Dolj, Timis, Cluj, Targu Mures si Iasi, iar 28.000 sunt in restul tarii. Cea mai mare parte, din punct de vedere geografic. Acelasi lucru se intampla si cu medicina de familie.…

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Loredana și Costi Ionița au facut o colaborare excepționala cu 11 maneliști. Melodia a devenit virala in doar cateva ore de la lansare, iar cei doi au explicat și cum s-au gandit la acest proiect muzical inedit. Cum a reacționat jurata X Factor cand i s-a propus sa iasa din zona care a consacrat-o.

- Piesa “Numai tu” este un martisor muzical care s-a lansat cu videoclip pe canalul de YouTube Elena Ionescu Official, in data de 8 martie, special pentru toate doamnele si domnisoarele care merita o melodie de dragoste, facuta special pentru aceasta perioada in care toti ne dorim sa ascultam muzica buna…

- Acest weekend va fi dedicat in special femeii, cea mai frumoasa ființa ce ne coloreaza in culorile curcubeului fiecare clipa din viața noastra. Restaurantul Veranda va dedica trei zile, special concepute, pentru a sarbatori cum se cuvine femeia. Chef-ul nostru a creat un meniu special, cu emoții și…

- Dony, Otilia și Erika Isac au avut nevoie de doar doua ingrediente pentru a lansa cea mai hot piesa: „Peaches and Cream”. Compus de catre hitmaker-ul Laurențiu Duța alaturi de Dony, Erika Isac și Mazo Daniel Giraldo, „Peaches and Cream” este un single ce te indeamna sa ieși din zona de confort, sa incepi…