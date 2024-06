Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cele mai mici prețuri la bunurile de larg consum și servicii, dintre statele membre ale Uniunii Europeane, la un nivel cu 40 la suta mai mic, decat media UE, calculat pentru anul 2023, arata datele publicate, vineri, de Institutul Național de Satatistica (INS), și Eurostat. Potrivit Eurostat,…

- Incepand cu data de 1 iulie, romanii vor avea parte de scumpiri majore. Aceștia vor asista la o serie de majorari de prețuri pe mai multe planuri, chiar in mijlocul verii. La ce trebuie sa se aștepte in plin sezon de vacanța. Scumpiri de prețuri de la 1 iulie Incepand cu 1 iulie, romanii vor […] The…

- In weekend-ul de Rusalii 2024, aproximativ 100.000 de romani au invadat litoralul. Cele mai aglomerate stațiuni au fost Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche. La pranz, foamea i-a determinat pe oameni sa se retraga la terase, cherhanale sau autoserviri pentru a lua masa. Un pranz decent costa…

- Turiștii care viziteaza litoralul romanesc au oportunitatea de a inchiria șezlonguri la prețuri reduse, specifice extrasezonului. De Ziua Copilului, peste 30.000 de turiști au ajuns in stațiunile de la malul Marii Negre pentru a se bucura de soare, plaja și diverse activitați acvatice. Prețuri accesibile…

- O celebra companie de incalțaminte sport, cunoscuta la nivel internațional, planuiește sa ofere versiuni similare ale celor mai populare modele de pantofi ale sale, la prețuri mai avantajoase. Este vorba despre brandul Adidas, ce intenționeaza sa lanseze versiuni mai ieftine ale pantofilor sai cu trei…

- Manastirea „Sf. Neagoe Basarab” a implinit un an de la punerea pietrei de temelie S-a implinit un an de cand la Vladești s-a pus piatra de temelie la prima manastire athonita, aflata sub ocrotirea Sf. Neagoe Basarab și calauzirea parinților romani de la Schitul Lacu din Sfantul Munte. „Cu ajutorul lui…

- Președintele PNL a fost surprins in mulțimea de credincioși aflați la o manastire renumita din Romania. El s-a rugat și a luat Lumina Sfanta in noaptea de Inviere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost surprins in mijlocul credincioșilor la una dintre cele mai renumite manastiri din Romania, in noaptea…

- Intr-un peisaj economic dominat de energie verde și investiții strategice, companiile PPC și Mytilineos, doua puternice entitați grecești, au semnat recent cel mai mare acord strategic, intre companii din Grecia, pentru activitați internaționale. Aceasta ințelegere marcheaza o noua etapa in dezvoltarea…