- Aceasta ripa este situata putin mai aproape de satul Naslavcea și se uneste, practic, cu Ripa lui Carp (Carpov Iar). Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, spre deosebire de aceasta din urma, Ripa Rudi este de aproximativ 1,5 ori mai scurta, lungimea acesteia este de 800 m, iar diferentele de nivel…

- Satul Cuhurestii de Sus situat in raionul Floresti. Incepind cu secolul al XVIII-lea acest sat a fost mosia familiei boieresti Bogdan, unul dintre ultimii sai reprezentanti a fost Ioan Bogdan, apoi dreptul de mostenire a revenit celor doua fiice – Eugenia si Alexandra si fiului – Vasile, cunoscut in…

- Satul Temeleuți este situat la 28 km de orașul Florești și la 70 km de Chișinau. Primele atestari documentare ale satului Temeleuți dateaza din anul 1651. Conform recensamintului din anul 2004, in satul Temeleuti locuiau 1185 de persoane (589 barbati si 596 femei). In anii 1903-1908, in partea de sus…

- Riul Lapusna, afluent de stinga al riului Prut, izvoraște la 1,5 km de s. Varzaresti, raionul Nisporeni, la confluenta a trei vilcele, la altitudinea de 305 m deasupra nivelului marii. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, lungimea riului este de 74,3 km, gura de varsare se afla la 1 km nord-vest de…

- Manastirea Hirjauca se afla in preajma satului omonim din raionul Calarași (la o distanța de 60 km de Chișinau). Sfintul locaș a fost intemeiat in anul 1740 in preajma unui izvor din codru cu proprietati tamaduitoare. Pe mosia boierului Niculita se fondeaza un schit de calugari cu o mica biserica din…

- Defileul Butesti este situat la sud de satul Butesti si are o suprafata de 110 ha. Riul Camenca este strabatut de un canion pitoresc cu sedimente de calcar in zona Prutului. Reciful cu acelasi nume ca si localitatea, are dimensiuni impresionante – mai mult de 2 km lungime si 125 m latime si este inconjurat…

- Nordul Moldovei in mare parte este ocupat de Podisul de Nord, al doilea ca inaltime dupa Podisul Central (Codri). In medie aici inaltimile ating de la 250 pina la 350 m. Pentru regiunea de nord sint carteristice si specifice asemenea configuratii geografice precum crestele de toltre, care se intind…

- Rezervația științifica „Padurea domneasca” a fost fondata prin hotarirea Guvernul Republicii Moldova in anul 1993. Scopul fondarii sale a fost de a pastra padurile cu lunci inundabile, speciile rare și pe cale de dispariție de animale și plante, scrie portalul moldovenii.md. Ea este situata pe o suprafața…