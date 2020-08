Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala prezinta lista candidaților inregistrați la funcția de primar pentru alegerile locale noi din 6 septembrie curent. Astfel, consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Tirnova nr. 13/21, raionul Dondușeni a inregistrat pentru funcția de primar urmatorii candidați:…

- Satul Purcari se afla in raionul Stefan Voda, Republica Moldova. Pentru prima oara este mentionat in documentele istorice din anul 1560. Este situat la 120 km de Chișinau. In trecut, a fost proprietate a Manastirii Zografu. In sat locuiesc aproximativ 3.000 de oameni. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md,…

- Defileul Bechir este monument al naturii din Republica Moldova și una dintre cele mai curioase atractii turistice de prin partile Sorocii. Orasul Soroca este situat in adincul depresiunii si pe pante, care la rindul lor coboara spre Nistru. Inaltimea lor este de peste 100 de metri. Dinspre soseaua Chișinau-Otaci…

- Orasul Soroca este situat pe malul drept al Nistrului intr-o vale adinca sub forma unui amfiteatru, la distanta de 145 km de la Chișinau si este centru raional. Conform datelor ultimului recensamint, populatia Sorocii alcatuieste 35,1 mii de oameni. Componenta etnica: • moldoveni − 68% • ucraineni −…

- Satul Temeleuți este situat la 28 km de orașul Florești și la 70 km de Chișinau. Primele atestari documentare ale satului Temeleuți dateaza din anul 1651. Conform recensamintului din anul 2004, in satul Temeleuti locuiau 1185 de persoane (589 barbati si 596 femei). In anii 1903-1908, in partea de sus…

- Aproape 8500 de locuri vacante sunt inregstrate, la ora actuala, in Republica Moldova. E nevoie de specialiști in toate domeniile, e nevoie și de muncitori necalificați. Conform bazei de date a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la data de 13 iulie numarul locurilor de munca vacante…

- La aproximativ 200 km Nord de Chișinau, in centrul satului Taul din raionul Donduseni, este situat cel mai mare parc din Moldova. El a fost creat la inceputul secolului XX, imprejurul conacului familiei Pommer. Parcul este una dintre cele mai reusite creatii ale arhitectului-peisajist cunoscut I. Vladislavskii-Podalko.…

- Natura s-a dezlanțuit si in Republica Moldova. O ploaie torențiala a facut prapad si a inundat mai multe gospodarii din raionul Ialoveni, in apropiere de Chisinau. Oamenii au privit neputinciosi cum toata munca lor e distrusa de potop. Codul galben de ploi se mentine si astazi.