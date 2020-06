Orheiul Vechi – este un adevarat muzeu in aer liber, atit din punct de vedere al configuratiei sale geografice irepetabile si unice in toata Moldova, cit si din punct de vedere arheologico-istoric. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, aici s-au pastrat ruinele mai multor civilizații: cetatea geto-dacica din sec. X-I i. Hr., orașul tataro-mongol Șehr al-Cedid din sec. XIV și orașul moldovenesc Or