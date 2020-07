Stiri pe aceeasi tema

- Manastirea Hirjauca se afla in preajma satului omonim din raionul Calarași (la o distanța de 60 km de Chișinau). Sfintul locaș a fost intemeiat in anul 1740 in preajma unui izvor din codru cu proprietati tamaduitoare. Pe mosia boierului Niculita se fondeaza un schit de calugari cu o mica biserica din…

- La distanta de 224 km de Chișinau si la 22 km de centrul raional Edinet se afla satul Buzdugeni, care face parte din comuna Burlanesti. Satul se intinde pe malul riului Racovat, afluent al Prutului. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, conform marturiilor scrise satul a fost fondat in anul 1672. Cu…

- Manastirea Hirova, cu hramul "Sf. Cuv. Simeon Stilpnicul" este situata pe teritoriul satului Neculaieuca, la o distanta de 60 km de orasul Chișinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, manastirea a fost intemeiata ca manastire de calugarite in anul 1805, de mitropolitul Moldovei Veniamin Costache,…

- Manastirea de la Sireți cu hramul „Sfintului Mare Mucenic Iacob Persul” se afla in preajma satului Sireți (raionul Strașeni), la 16 kilometri de Chisinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, manastirea a fost inființata pe 10 decembrie 1998, in ziua pomenirii Sfintului Iacob Persul, de catre slujitorii…

- Manastirea Coada Iazului se afla in satul Coada Iazului la 118 km de Chișinau, in preajma satului Bilicenii-Vechi. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, sfintul locaș este o manastire de maici care a fost intemeiata in anul 1999, prin eforturile comune ale credinciosilor din satele din jur si ale calugaritelor.…

- Manastirea Rudi este situata in satul Rudi, raionul Soroca, la o distanta de 170 km de Chișinau. Este o manastire de calugarite. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, мanastirea se afla in inima complexului natural Rudi-Arionești, nu departe de Nistru. Manastirea Rudi, numita uneori și Manastirea Rughi…

- Manastirea Nicoreni este situata la o distanta de 180 km de Chișinau, in satul Nicoreni (Drochia). Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, manastirea a fost infiintata in vara anului 1992 de catre arhimandritul Rafail (actualul stareț), pe locul fostei tabere de copii construita in anul 1975 și inchisa…

- Manastirea Dobrușa se afla la 100 km de Chișinau, in prejma satului Dobrusa. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, manastirea de calugari, cu hramul „Sfintul Ierarh Nicolae” a fost intemeiata in anul 1772, de catre un monah Ioasaf venit de la manastirea Probota, Suceava. Acesta, a ridicat aici o biserica…