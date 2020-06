Descoperă Moldova: Cele mai mari lacuri din sudul țării In Republica Moldova sint 57 de lacuri naturale cu suprafata totala de 62,2 km², in afara de acestea exista circa 1,6 mii de iazuri si lacuri de acumulare, сare au volumul total de circa 1,8 km³ si suprafata de aproximativ 160 km². Cele mai multe lacuri naturale se afla in vaile riurilor Prut si Nistru. Cele mai mari lacuri din Moldova se intind de-a lungul Prutului, in partea lui de jos – Beleu − Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

