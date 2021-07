Stiri pe aceeasi tema

- OLX este una dintre cele mai mari platforme de vanzare din Romania. In timp ce unii utilizatori sunt de treaba și se țin de cuvant atunci cant vine vorba de tranzacții, exista și persoane care incearca sa profite de pe urma celor care nu sunt familiarizați cu platforma. Ce metoda folosesc hoții ATP…

Accident spectaculos in Maramures. Un barbat de71 ani a facut prapad pe șosea

- Pandemia ne-a invațat pe toți ca trebuie sa avem grija de noi. Nu trebuie sa uitam ca deconectarea de la monotonia vieții este aproape la fel de importanta ca și siguranța. Fie ca iți dorești un city break, o evadare romantica, o vacanța de familie, o excursie culturala sau gastronomica, va prezentam…

- O echipa de arheologi si de istorici polonezi incearca sa dezlege misterul unei fete care a murit in urma cu aproximativ 300 de ani si a fost ingropata intr-o pestera din Polonia, avand in gura capul unei cinteze, transmite joi Live Science. Desi ramasitele fetei au fost descoperite de arheologul…

- Anuradhapura, orasul sacru al budismului antic din Sri Lanka, numit si Rajarata (Pamantul Regilor, patrimoniu UNESCO, adaposteste parcul Pestilor Aurii (Ranmasu Uyana), inconjurat de trei temple budiste, iar aici gravata in piatra se afla o diagrama presupusa a detine cheia secretelor universului. Sunt…

- Viceprimarul liberal al municipiului Pitești, Gelu Tofan, a prezentat marți, in cadrul unei conferințe de presa, proiectele propuse de consilierii locali liberali pentru dezvoltarea orașului. Acestea sunt cuprinse in proiectul de buget al Piteștiului pentru acest an. Iata principalele declarații ale…

- Expozitia de fotografie "Minunate povesti romanesti" a artistului gorjean Teodor Dadalau va fi vernisata pe 20 aprilie la Salina Turda, turistii putand sa o vada pe durata intregii veri, au anuntat, joi, reprezentantii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT)…

Tragedie rutiera. Doi morti si trei raniti, intervin sase ambulante.foto Un accident rutier in urma caruia doua persoane au decedat s-a produs, duminica, in localitatea…