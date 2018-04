Descopera inovatii si modele de business care schimba lumea la Biz Innovation Forum

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri și inventatorul Elon Musk trage un semnal de alarma puternic referitor la evoluția tehnologica din zilele noastre, susținand ca inteligența artificiala ar putea fi mult mai periculoasa decat arsenalul nuclear pe care il dețin unele dintre statele lumii.

- Cercetatorii britanici sunt pe cale sa revoluționeze sistemele de monitorizare a activitații cerebrale. Tehnologia folosita in prezent este greoaie, iar in timpul examinarii orice mișcare, oricat de mica, poate compromite rezultatul final.

- Un investigator de fraude este o profesie foarte putin cunoscuta in Romania, desi la nivel global departamentele de “financial forensic” sunt o necesitate. Daca ar fi sa traducem destul de plastic termenii, un “forensic” este ca un medic legist pentru companii, care incearca,…

- In ultimii ani, CRISPR a fost prezent adesea in mass-media. Experții prezic ca aceasta tehnologie de editare genetica va transforma planeta, schimband radical societatea umana. In comparație cu alte instrumente utilizate pentru ingineria genetica, CRISPR (cunoscut și sub denumirea mai tehnica, CRISPR-Cas9)…

- Dupa ce am ramas uimiti sa aflam ca in anul 2017 in toata lumea au fost vandute aproximativ 95 de milioane de masini noi, va aducem acum la cunostinta un top al celor mai populare modele.

- Ce este Inteligența Artificiala? Dar Machine Learning? Cum e capabil un telefon echipat cu o Unitate de Procesare Neurala sa faca mult mai mult și ce îl face mai eficient decât altele? E timpul sa afli totul despre viitorul disponibil în prezent! Ce este “Inteligența…

- Dronele nu mai sunt demult o noutate. Tehnologia folosita pentru filmari și selfie-uri a fost dezvoltata cu aplicabilitați tactice și nu numai de specialiștii militari români. Saptamâna aceasta am intrat în laboratoarele în care specialiștii militari lucreaza la inovații…

- Tehnologia a cunoscut salturi impresionante in ultimii ani si nu pare sa se opreasca, de la asistenti virtuali, masini autonome la inlocuirea angajatilor cu roboti, planeta trece printr-o noua revolutie industriala in care digitalizarea dicteaza. 0 0 0 0 0 0