Descoperă Focșaniul de Zilele Orașului Focșanenii sunt invitați sa descopere istoria Focșaniului de odinioara in cadrul unui tur pietonal care va avea loc cu ocazia zilelor municipiului organizate loc in perioada 3-5 iulie. Turul pietonal va fi gratuit, va dura 2-3 ore și va fi o calatorie in care va fi prezentata istoria din spatele atracțiilor turistice ale Focșaniului. Evenimentul […] Articolul Descopera Focșaniul de Zilele Orașului apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

