Descoperă cel mai bun înlocuitor pentru albuşul de ou. Te va ajuta la pregătirea prăjiturilor Lichidul cunoscut sub denumirea de aquafaba a devenit de ceva vreme foarte folosit ca alternativa la oua și lactate atunci cand vrei sa prepari un desert vegan. Practic, aquafaba reușește sa fie cel mai bun inlocuitor pentru albușul de ou și pentru frișca. Crezi ca este un ingredient fițos, dar nu este deloc așa. Aquafaba este lichidul ramas dupa ce fierbi nautul sau fasolea. De asemenea, lichidul ramas dupa ce ai scurs o conserva de naut este tocmai aquafaba pe care o poți folosi in multe preparate. Daca pana acum aruncai acel lichid, dupa ce vei descoperi cat de util este el nu vei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

