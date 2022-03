Descopera arome noi, deosebite, prin intermediul unor aparate de cafea in custodie!

Daca nu concepi sa-ti incepi ziua altfel decat cu o ceasca mare de cafea in fata, care sa-ti dea curajul si energia necesare pentru a infrunta „obstacolele” personale si profesionale pe care ti le-a pregatit viata, teoretic ai numeroase optiuni. Practic, insa, asa cum vei vedea in continuare, multe dintre ele au unele dezavantaje si o singura varianta este ideala pentru a te bucura cu adevarat de o cana savuroasa de „licoare neagra”, la primele ore ale diminetii. Astfel, daca alegi sa pui un ibric pe foc imediat dupa ce te trezesti, fie va trebui sa irosesti minute pretioase in care sa-l pazesti,…