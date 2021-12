Descoperă ansambluri rezidențiale noi de la dezvoltatori imobiliari de top! Ansamblurile rezidențiale noi iți pot oferi condiții sporite de confort și siguranța. Astazi exista numeroase proiecte rezidențiale dezvoltate in București și in Ilfov iar pentru a alege complexul rezidențial potrivit pentru tine și familia ta, este important sa accesezi o oferta variata. Unde poți gasi o asemenea oferta? Site-ul Anuntul.ro iți prezinta o selecție de ansambluri rezidențiale din mai multe zone ale capitalei și din județul Ilfov, oferite de dezvoltatori imobiliari. Pe site descoperi ansambluri și cartiere rezidențiale cu centre comunitare, spații verzi, spații de joaca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei 46 de cetateni romani si 24 de cetateni straini repatriati din Africa de Sud au fost testați negativ pentru COVID-19. Anunțul a fost facut de șeful DSU, Raed Arafat. „In avion aveam cetateni romani, o parte era echipa de la Baia Mare, o parte erau cetateni romani din zona Bucuresti, Ilfov, Calarasi,…

- De acum inainte, orice utilizator al aplicației Google Maps, care vrea sa calatoreasca prin București, folosind transportul public, va primi informațiile dorite direct in aplicație. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Utilizatorii vor primi variante de transport public…

- Dupa multe așteptari din partea cetațenilor, Nicușor Dan a anunțat ca transportul public din București și Ilfov este oficial pe Google Maps, lucrandu-se intens in acest moment pentru a face posibila afișarea in timp real a funcționarii mijloacelor de transport. Ce avantaje vor avea calatorii de acum…

- Ești in cautare de garsoniere moderne, la prețuri accesibile? Pentru a gasi ceea ce dorești este util sa ai la dispoziție o oferta diversificata, care iți prezinta toate informațiile de care ai nevoie. In acest fel poți face cea mai buna alegere. Pentru a accesa o oferta cat mai completa intra pe…

- Decizia CJSU Ilfov vizeaza:Școala Gimnaziala nr. 2 VoluntariȘcoala Gimnaziala nr. 2 Tamași CorbeancaȘcoala Gimnaziala nr. 1 Tunari.De marți intra in scenariul de funcționare online și Gradinița nr. 1 Snagov.Citește și: ”9 școli și licee din București au trecut in online. Anunțul prefecturii”

- Sa inchiriezi o masina in zilele noastre este una din practicile de care ai nevoie. Vii in tara, fie in interes de serviciu, fie pentru a te relaxa si de cum ajungi in aeroport iti aduci aminte ca unele practici romanesti nu iti sunt pe plac. Nu ai transport in comun sau daca il gasesti cu merita costul,…

- A oferi o coroana funerara reprezinta un gest de inalta considerație și omagiu adus unei persoane apropiate, trecuta in neființa. Reprezinta de asemenea condoleanțele aduse familiei indurerate, dar și un simbol al frumuseții și al efemeritații vieții. Pentru a gasi coroane și aranjamente funerare speciale…

- Serviciile de contabilitate sunt indispensabile pentru funcționarea corecta a oricarei firme. Este important sa colaborezi cu o firma de contabilitate de incredere sau cu un contabil experimentat. Insa cum gasești ușor servicii de contabilitate și specialiști in consultanța fiscala? Cu ajutorul celui…