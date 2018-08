Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din cadrul Universitatii Harvard sustin ca una din trei exoplanete contine o cantitate mai mare de apa decat Pamantul. Acest lucru sugereaza ca exoplanetele ar putea sustine viata, precum Terra.

- Energia regenerabila este una dintre tendințele care domina preocuparile autoritaților din toata lumea. O mica insula greceasca se pregatește sa faca definitiv acest pas: in curand va fi alimentata cu energie obținuta exclusiv de la soare și vant.

- Conform cercetatorilor care au avut la dispozitie cele mai puternice telescoape din lume, materialele de baza din care este facuta Terra sunt comune pentru alte 18 sisteme planetare diferite aflate chiar si la distante de 456 de ani lumina.

- Cometa a fost supranumita "Incredible Hulk" datorita stralucirii sale intr-o nuanta verzuie. Ea se apropie de Terra, iar pasionatii de astronomie o pot admira in noaptea de miercuri spre joi. Pe masura ce se va apropia de Terra, norul de gaze si praf cosmic din jurul acestei comete va parea pe cerul…

- Dinamica anuala a PIB se va tempera de la 6,9% in 2017 la 4,5% in 2018, 3,3% in 2019, respectiv 2,9% in 2020, scenariu sustinut si de dinamica recenta a indicatorilor economici avansati, coincidenti si intarziati, a spus director Analiza Macroeconomica in cadrul Bancii Transilvania, comentand…

- Un raport de 18 pagini privind masurile pe care NASA le va lua in urmatorii 10 ani in cazul in care Pamantul va fi amenintat de un asteroid a fost dat publicitații de Biroul pentru Stiinta si Tehnologie de la Casa Alba.

- Doua noi sisteme solare au fost descoperite relativ aproape de sistemul nostru. Unul dintre ele se afla la 160 de ani lumina de Pamant si include trei planetele extrem de similare ca marime cu Terra.

- In cadrul sedintei de astazi, 31 mai, consilierii municipali au dat unda verde amenajarii mai multor piste pentru biciclisti dar si ai unor locuri de inchiriere a bicicletelor. Unul dintre trasee va avea urmatorul traseu: str. Lazarului-Str. Trandafirilor – Str. Avram Iancu – Str. Iuliu Hossu – B-dul…