- Polițiștii fac percheziții joi dimineața in opt locații din județul Timiș, intr-un caz de trafic de migranți. Oamenii legii au pornit in aceasta ancheta in urma crimei asupra unui cetațean afgan la sfarșitul lunii ianuarie 2024. Pornind de la omorul din data de 31 ianuarie 2024, comis asupra unui cetațean…

- "La data de 4 iunie 2024, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin, pun in aplicare 67 de mandate de perchezitie domiciliara in județele Caraș-Severin, Timis, Arad, Bihor, Arges, Sibiu si municipiul…

- Polițiștii hunedoreni, au depistat doi tineri, care dețineau țigarete confecționate artizanal. Unul, in varsta de 19 este din Uricani, iar celalalt din Deva. Oamenii legii au gasit tanarul de 27 de ani, din Deva, cazut langa mașina personala, in apropiere de drum, iar langa acesta a fost descoperita…

- La data de 21 mai, in jurul orei 16, polițiștii orașului Gataia au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu la o societate comerciala, situata pe DN 58 B, a fost gasit decedat langa un canal de colectare. Polițiștii s-au deplasat de urgența…

- Incident violent in noaptea de marți spre miercuri, intr-o parcare de pe autostrada A1, in Timiș, in care au fost implicați polițiști de frontiera care pregateau un flagrant pentru destructurarea unei rețele de trafic de migranți. Atacul a avut loc in jurul orei 03:40, cand polițiști de frontiera din…

- Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au efectuat marți, 26 martie, 19 percheziții domiciliare in județele Mureș, Hunedoara, Bihor și Ilfov, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunii de abuz de incredere.…

- Un barbat și o femeie au fost reținuți de polițiștii clujeni, dupa ce ar fi șantajat mai multe persoane. Cei doi ar fi obținut aproape 120.000 de euro de la victime, fiind prinși in flagrant in Cluj, cu o parte din bani asupra lor.,,La data de 18 martie a.c, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații…