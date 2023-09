Procurorii DIICOT si Politia Romana, cu sprijinul Jandarmeriei, fac ample deschideri la grupari infractionale de trafic de droguri, trafic de persoane si de minori. Procurorii DIICOT si Politia Romana, cu sprijinul Jandarmeriei, efectueaza marti dimineata peste 50 de actiuni operative in cadrul unei ample operatiuni de destructurare a unor grupari infractionale de trafic de droguri, trafic de persoane si de minori, exploatarea persoanelor vulnerabile, pornografie infantila si criminalitate informatica. Conform DIICOT, in cadrul acestei operatiuni vor fi puse in executare peste 260 de mandate…