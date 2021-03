Descinderi la traficanți de droguri. Kilograme de substanțe interzise, descoperite de polițiști Recent au avut loc doua acțiuni de prindere in flagrant delict și șase percheziții domiciliare intr-o cauza in care sunt vizați traficanți de droguri. Sute de mii de euro și de lei, cannabis, cocaina, amfetamina și ketamina au fost ridicate de polițiștii din București și de procurorii D.I.I.C.O.T. Cinci membri ai unei grupari specializate in trafic de droguri au fost arestați preventiv. Trei persoane au fost prins in flagrant in timp ce transportau un colet in sectorul 6 al Capitalei. Pachetul conținea aproximativ 9,5 kilograme de cannabis. Asupra celor in cauza, au fost descoperite aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

