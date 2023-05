Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au efectuat, in 4 mai 2023, trei percheziții domiciliare, in județele Alba, Hunedoara și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea de operațiuni cu produse, știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a deține autorizație eliberata…

- Politistii si procurorii au destructurat o retea de traficanti de droguri care vindeau cu precadere in Alba Iulia, inculiv minorilor. 18 martori au fost audiati de politisti, iar un barbat de 33 de ani a fost arestat preventiv.

- Procurori și polițiști au efectuat, luni, percheziții in județele Dambovița și Timiș, la mai multe persoane care impregnau droguri in hartie și materiale textile și le vindeau in penitenciare. Au fost gasite, printre altele, o arma, o sabie, o baioneta și mai multe carduri bancare. “La data de 24 aprilie…

- Polițiștii și procurorii au facut noua percheziții in București la persoane banuite ca ar fi vandut droguri in Capitala, o parte dintre activitați avand loc in apropierea unei școli din Sectorul 5.

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau, impreuna cu politisti de combatere a criminalitatii organizate, au efectuat, joi, trei perchezitii domiciliare la persoane banuite ca distribuiau droguri de risc (hasis) in municipiul Bacau, in localitatile invecinate si in zona unor unitati de invatamant.…

- Politistii si procurorii DIICOT din Suceava au facut percheziții in Cluj-Napoca și Suceava la mai multe locuințe. Mai multe persoane din Radauti sunt suspectate ca vindeau droguri si substante psihoactive unor consumatori, inclusiv minori. Marfa era achizitionata din strainatate si de la persoane din…

- Procurorii DIICOT desfașoara, luni dimineața, zeci de percheziții pentru destructurarea unei rețele de traficanți care vindea droguri consumatorilor din București, inclusiv unor elevi de liceu. Potrivit DIICOT, au loc 23 de perchezitii domiciliare in municipiul București, intr-o cauza avand ca obiect…

- Procurorii DIICOT au audiat toata noaptea suspectii ridicati ieri in timpul operatiunii de combaterii a migratiei din vestul tarii. In urma perchezitiilor de ieri au fost retinute 49 de persoane, peste 160 de migranti pregatiti pentru imbarcare au fost descoperiti in mai multe locatii din judetele Timis,…