Descinderi la suspecti de camatarie. Ce au confiscat politistii din locuintele suspectilor

Luni, 16 aprilie a.c., politisti de investigatii criminale din Ploiesti au efectuat 3 perchezitii la persoane banuite de camatarie. 15 persoane au fost aduse la sediul politiei pentru audieri, transmite Politia Romana. La data de 16 aprilie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti, au efectuat 3 perchezitii in municipiu, la persoane banuite de savarsirea de infractiuni de camata. Din cercetari, a rezultat faptul ca, in perioada 2017 2018, cei in cauza ...