Stiri pe aceeasi tema

- Conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, precum și importanța Portului Constanta au constituit teme principale de discuții la intalnirea de marți dintre Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ambasadorii Statelor Unite in Romania si Grecia, Kathleen Kavalec si George Tsunis. De asemenea,…

- Cunoscuta activista civica Angi Serban, membra a organizației Coruptia Ucide, a fost ridicata de Politie din propriul pat pentru o postare pe Facebook. Ea susține ca a fost preluata de la o adresa la care nu domicilia, sugerand ca ar fi fost urmarita de autoritați. Intr-o postare pe rețeaua de socializare,…

- Mai exact, jurnaliștii de la ziarul PUTEREA au semnalat ca in septembrie 2023 Mindrescu a regizat un tun financiar, prin contractul pentru modernizarea terminalelor, care valoreaza enorm: 28 de milioane de euro. Potrivit specialiștilor, cu acești bani s-ar fi putut construi terminale noi, in loc de…

- Intr-un recent atac in nordul Fașiei Gaza, noua soldați israelieni și-au pierdut viața, marcand unul dintre cele mai sangeroase incidente pentru forțele israeliene incepand cu data de 27 octombrie, cand a inceput operațiunea terestra. Desi știrea a șocat Israelul, analiștii considera improbabil ca acest…

- Intr-un eveniment surprinzator și tensionat, Spitalul Clinic Județean Craiova se confrunta cu un scandal major, in care profesorul Tudorel Ciurea este acuzat de trafic de influența și presiuni asupra personalului medical. Intr-o prima faza, se pare ca profesorul universitar Tudorel Ciurea ar fi solicitat…

- Primarul din Crevedia și-a marit salariul cu 70%, ajungand astfel sa caștige suma de 16.500 lei. Edilul nu și-a marit doar propiul salariu ci și pe cel al altor angajați din instituție. Cum motiveaza Florin Petre alegerea facuta? In cursul zilei de joi, consilierii PSD au votat pentru marirea salariilor,…

- Procurorii DNA Cluj dezvaluie detalii uluitoare despre un caz de corupție ce implica o afacere de peste 50.000 euro. Intr-un caz șocant de corupție, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24…

- Zilele trecute, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigații Criminale au pus in executare patru mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și in județele Calarași și Buzau intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de delapidare,…