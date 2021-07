Descinderi la o grupa specializată în trafic de droguri. Substanțele interzise erau aduse din Spania (VIDEO) In aceasta dimineața, polițiștii și procurorii D.I.I.C.O.T au efectuat 13 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Arad, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Mai multe persoane ar fi introdus in țara droguri provenite din Spania, in vederea comercializarii. In urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate cantitați de droguri, sume de bani, despre care exista indicii ca ar fi contrafacute, bijuterii de lux, dar și importante sume de bani, cu privire la care exista suspiciuni ca ar proveni din vanzarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

