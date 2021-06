Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General efectueaza, joi, 45 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in alte 24 de judete la persoane fizice si la sediile unor persoane juridice, care sunt cercetate pentru evaziune fiscala, spalare de bani, vatamare corporala, fals intelectual si exercitarea fara drept a unei…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), anunța ca astazi au loc zeci de percheziții in București și in alte 24 de județe ale țarii, intr-un dosar in care sunt cercetate mai multe infracțiuni, inclusiv evaziune fiscala și exercitarea fara drept a unei profesii. Faptele de mai…

- „In cursul zilei de 10 iunie 2021, procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea a 45 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in alte 24 de judete, la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane…

- Procurorii Parchetului General efectueaza, joi, 45 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in alte 24 de judete la persoane fizice si la sediile unor persoane juridice, care sunt cercetate pentru evaziune fiscala, spalare de bani, vatamare corporala, fals intelectual si exercitarea fara drept a unei…

- Zeci de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 24 de judete, vizata fiind o clinica de infrumusetare din Capitala. Acuzatiile sunt de evaziune fiscala, spalare de bani, vatamare corporala, fals intelectual si exercitarea fara drept a unei profesii.

- Zeci de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 24 de judete, vizata fiind o clinica de infrumusetare din Capitala. Acuzatiile sunt de evaziune fiscala, spalare de bani, vatamare corporala, fals intelectual si exercitarea fara drept a unei profesii ”In cursul zilei de 10 iunie…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 19 perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. Sunt vizate firme care faceau curațenie in spitale importante din Capitala. Potrivit Poliției Capitalei, vizati…