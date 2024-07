Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au strans probe impotriva trapperului Gheboasa, dupa ce in luna februarie a fost prins in Capitala cu marijuana. El a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri Polițiștii au facut percheziții și au gasit o cantitate de droguri la cantareț, ba mai mult decat atat, ar face…

- Polițiștii din Capitala au descins la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care sunt…

- Polițiștii din Capitala au facut trei percheziții la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, din cercetari a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada ianuarie - mai 2024, cinci barbați, cu varste…

- O acțiune de informativ-preventiva, pe linia consumului de droguri, in cadrul careia doi deținuți din Pentienciarul Targu Jiu, foști consumatori de droguri, iși vor spune poveștile unui numar mare de elevi prezenți, va avea loc astazi de la ora 17.00, la Teatrul „Elvira Godeanu” din municipiu. Inițiatorii…

- Polițiștii din Capitala au descoperit și confiscat droguri ascunse sub forma inofensiva de ursuleți gumați, in cadrul unei operațiuni de flagrant desfașurata recent. Aceasta descoperire subliniaza o noua metoda alarmanta folosita de traficanți pentru a ascunde substanțele interzise. Citește și: Dosarul…

- Polițiștii bucureșteni au facut, in ultimele zile, sute de acțiuni pentru depistarea celor certați cu legea și pentru prinderea celor care vand pe strazi droguri. Au fost descoperite la traficanți diferite subtanțe interzise, inclusiv droguri in forma de ursuleți. Este vorba de mai multe comprimate…

- Descinderi la traficanții de droguri din București! Procurorii DIICOT au descins la 9 adrese din Capitala, dar și din județul Timiș, la o grupare suspectata ca vinde droguri de mare risc. Cinci persoane sunt vizate de acțiunea procurorilor! Descinderi la traficanții de droguri din București Așadar,…

- Polițiștii din Buzau fac joi șapte percheziții, dintre care doua la sediile unor instituții și una la sediul unei firme, intr-un dosar care vizeaza poluarea apelor de suprafața, dar și depozitarea in afara spațiilor autorizate a deșeurilor, precum și ingroparea și incendierea acestora.