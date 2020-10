Descinderi la CFR Marfă: Dosar de fraude economice în care este vizat și Remus Rădoi din Caracal Polițiștii au descins, joi dimineața, la sediul central al CFR Marfa și la firma de paza a omului de afaceri Remus Radoi din Caracal, dar și la locuința acestuia. Perchezițiile au fost facute intr-un dosar in care sunt investigate fraude economice, prejudiciul fiind de 1,6 milioane de lei. Conform surselor noastre, sunt zece percheziții care au loc joi in București și Olt. Oamenii legii fac percheziții intr-un dosar privind derularea unui contract de paza incheiat intre compania de stat CFR Marfa și firma de paza a lui Remus Radoi. Dosarul este instrumentat de polițiști de la Direcția de Investigare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

