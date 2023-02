Descinderi într-un dosar cu acuzații îngrozitoare Anchetatorii fac percheziții in mai multe județe, inclusiv in Neamț, intr-o cauza penala in care se vorbește de corupție dar și alte fapte penale, parte in domeniul sanitar. Ar fi vorba de dispozitive medicale cardiace (stimulatoare cardiace și defibrilatoare), care au afectat ori au pus in pericol integritatea corporala, sanatatea ori viața unor persoane. Parte din aceste dispozitive ar fi fost refolosite dupa ce au fost luate de la beneficiari care ar fi decedat. Perchezițiile ar avea loc la Primaria Movileni, in cladirea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Urgența “Sfantul Spiridon“ din… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

