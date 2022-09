Stiri pe aceeasi tema

- Trei angajati ai unei firme care executa lucrari de constructii de drumuri si poduri sunt suspectati ca au furat 12 capace de canal din comuna prahoveana Berceni, unde firma pentru care lucreaza a facut lucrari, informeaza News.ro. Politistii au facut marti o perchezitie la locuintele celor trei, muncitorii…

- Potrivit unei informari a politiei prahovene, cetatenii care vor sa obtina „Certificatul de cazier judiciar” și „Certificatul de integritate comportamentala” pot solicita aceste documente la urmatoarele ghișee de pe raza județului, dupa urmatorul program: La sediul Inspectoratului de Poliție Județean…

- F.T. Ieri dimineata, angajati ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova – Secția nr.4 Ploiești au efecuat doua percheziții domiciliare in Braila și alte doua in orasele Ploiesti si Calarași, la domiciliile a patru persoane banuite de comiterea a doua infracțiuni de furt calificat. Actiunile…

- F.T. Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Ploiesti il cerceteaza pe un tanar in varsta de numai 14 ani, acesta fiind principalul suspect al comiterii mai multor infracțiuni de furt, toate comise pe raza municipiului. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova, „in perioada 15 noiembrie…

- Politistii din cadrul Sectiei nr.1 Ploiesti efectueaza, joi dimineata, patru perchezitii domiciliare la doua persoane banuite de furt calificat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- F.T. Ieri dimineața, angajati ai IPJ Prahova – Poliția Orasului Slanic, cu sprijinul oamenilor legii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, au pus in executare 17 mandate de percheziție domiciliara in orașul Slanic și in trei comune din județ, in vederea documentarii activitații infracționale a patru…

- Politistii din Ploiesti fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in municipiu si in trei comune din Prahova, la persoane banuite de furt din societati comerciale. Prejudiciul este estimat la circa 160.000 de lei. „In aceasta dimineata, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „ Serban Cantacuzino” Prahova, incepand cu ziua de vineri- 17 iunie si pana ieri dimineata, la nivelul judetului au fost inregistrate 117 situații de urgența, echipajele de salvatori fiind solicitate la opt misiuni de stingere…