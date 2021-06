Descinderi în Prahova, la persoane bănuite de înşelăciune şi abuz în serviciu privind proceduri de licitaţie F. T. Ieri, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova au efectuat cinci percheziții, in județ, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societați comerciale, banuite de inșelaciune și abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada iulie 2020 – mai 2021, persoanele banuite – un barbat și o femeie – ar fi indus in eroare 14 persoane fizice și juridice, pretinzandu-le acestora diverse sume de bani, cu titlu de avans, pentru inscrierea in proceduri de licitație inchisa, organizate de un… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CERCETAȚI PENTRU INȘELACIUNE ȘI ABUZ IN SERVICIU Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitați Economice efectueaza, astazi, 5 percheziții, in județul Prahova, la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societați comerciale, banuite de inșelaciune…

- In urma unor percheziții care au avut loc ieri, 3 iunie 2021, la persoane banuite de inșelaciune și fals, au fost indisponibilizate sume de bani, inscrisuri și mijloace tehnice care ar fi fost folosite la savarșirea faptelor precum și 5 autoturisme. La sediul poliției au fost conduse, pentru audieri,…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, pentru a obține despagubiri. La data de 3 iunie…

- Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii.Ancheta este in curs de desfasurare, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui urmand…

- F. T. Ieri dimineata, angajati ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrita Nasaud au efectuat 13 perchezitii in Prahova si Constanta, pentru documentarea unui dosar penal ce are ca obiect comiterea de inselaciuni in comertul cu animale. La actiuni au participat si politisti din…

- Sapte perchezitii domiciliare au efectuat in aceasta dimineata politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, la sediile unor oficii postale si domiciliile unor persoane banuite de savarsirea unor infractiuni pe linia prelucrarii si comercializarii de tutun neaccizat.

- Poliția Capitalei, prin Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, pune in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de titluri de…

- Falsurile au fost create invocand… pandemia! F. T. Ieri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova, cu sprijinul colegilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au efectuat 13 percheziții, la persoane banuite de inșelaciune, fals in inscrisuri…