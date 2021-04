Descinderi în Ploieşti, la indivizi care ar fi tâlhărit o femeie în vârstă de 95 de ani! F. T. Ieri dimineața, polițiști din cadrul Secției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Ploiești au efectuat trei percheziții domiciliare in municipiu, la persoane banuite de talharie calificata. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, „din cercetari a reieșit ca, in data de 11 februarie a.c., persoanele banuite ar fi deposedat, prin violența, o femeie in varsta de 95 de ani, de geanta personala, care conținea documente personale și bani. Prejudiciul cauzat (cel mai probabil valoarea bunurilor furate de la victima – n. n.) este de 2.000 de lei”. In urma descinderilor, doua persoane au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

